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1 718 офицеров окончили воронежскую военно-воздушную академию

Вуз выпустил 67 золотых медалистов и 139 офицеров с дипломами отличников.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 20 июня, состоялось вручение дипломов выпускникам военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

В минувшем учебном году вуз окончили 1 718 офицеров, в том числе 1482 лейтенанта. Академия выпустила 67 золотых медалистов и 139 офицеров с дипломами отличников.

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