Эксперты ожидают «вполне комфортную» температуру воды в море к следующим выходным

«С учётом преобладания тёплой погоды на следующей неделе, модель ECMWF рассчитывает прогрев поверхности воды до +18…+20°С к следующим выходным и до +20…+22°С в первую неделю июля. В общем, есть весьма неплохие шансы, что через неделю температура воды для купания может стать вполне комфортной», — отмечают эксперты.