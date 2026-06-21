Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты ожидают «вполне комфортную» температуру воды в море к следующим выходным

На сегодня вода в Балтике у побережья прогрелась до 15−17 градусов.

К концу следующей недели температура воды в Балтийском море на побережье региона должна достигнуть комфортных показателей для купания. Такой прогноз сделали метеорологи канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«С учётом преобладания тёплой погоды на следующей неделе, модель ECMWF рассчитывает прогрев поверхности воды до +18…+20°С к следующим выходным и до +20…+22°С в первую неделю июля. В общем, есть весьма неплохие шансы, что через неделю температура воды для купания может стать вполне комфортной», — отмечают эксперты.

По данным Гидрометцентра, в субботу, 20 июня, температура воды в Балтике у побережья региона составила +15…+17°С, в районе Балтийска и Балтийской косы до +18°С.