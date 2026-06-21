Эксперты ожидают «вполне комфортную» температуру воды в море к следующим выходным

К концу следующей недели температура воды в Балтийском море на побережье региона должна достигнуть комфортных показателей для купания. Такой прогноз сделали метеорологи канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«С учётом преобладания тёплой погоды на следующей неделе, модель ECMWF рассчитывает прогрев поверхности воды до +18…+20°С к следующим выходным и до +20…+22°С в первую неделю июля. В общем, есть весьма неплохие шансы, что через неделю температура воды для купания может стать вполне комфортной», — отмечают эксперты.
По данным Гидрометцентра, в субботу, 20 июня, температура воды в Балтике у побережья региона составила +15…+17°С, в районе Балтийска и Балтийской косы до +18°С.