В Калининграде парень полез на дерево спасать котёнка и сам застрял на высоте

Всё произошло накануне вечером в конце Ленинского проспекта, в районе дома № 100. По словам местных жителей, жалобный писк котёнка слышали уже несколько дней. Люди сначала позвонили в экстренные службы, но им ответили, что такими вызовами не занимаются. Тогда на тополь полез прохожий. С земли ему подсказывали, как добраться до животного. Едва не сорвавшись на высоте, парень понял, что застрял.