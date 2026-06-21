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В Таганроге 21 июня объявили угрозу применения БПЛА

Власти просят жителей не паниковать и сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 21 июня в Таганроге объявили угрозу применения БПЛА. Об этом жителей предупредила в канале МАХ глава города Светлана Камбулова.

— Внимание, угроза применения БПЛА по Таганрогу! Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие! — говорится в сообщении.

Горожанам напомнили о запрете на фото- и видеосъемку воздушной атаки, а также о необходимости сообщить в службу 112 при обнаружении беспилотников.

Напомним, что в ночь на 21 июня Ростовскую область атаковали больше десятка украинских беспилотников. Вражеские дроны были сбиты в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и четырех районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском, Родионово-Несветайском.

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