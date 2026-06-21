Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоград 22 июня переименуют в Сталинград

22 июня Волгоград сменил свое название на Сталинград. Город на один день.

22 июня Волгоград сменил свое название на Сталинград. Город на один день переименуют официально на основании решения гордумы, которое было принято в 2013 году.

Напомним, что согласно этому решению Волгоград становится Сталинградом в важные исторические даты девять раз в году: 2 февраля, 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

22 июня — одна из трагических дат в истории России. В это день 1941 года нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. В память о миллионах погибших в Великой Отечественной войне 22 июня в 12:15 мск пройдет общероссийская минута молчания.

Фото из архива V102.RU.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!