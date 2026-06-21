ГАИ рекомендует белорусам 21 июня отказаться от поездок на личных авто

За рулем долго в такую жару не стоит находиться даже здоровым людям, отметили в ГАИ. Среди рекомендаций водителям: пить больше воды и постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости остановиться в тени, умыться прохладной водой, передохнуть. Стоит помнить, что в жару водители быстрее утомляются, внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается.