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ГАИ рекомендует белорусам 21 июня отказаться от поездок на личных авто

ГАИ просит белорусов с проблемами со здоровьем отказаться от поездок за рулем в жару.

Источник: Комсомольская правда

Из-за высокой температуры воздуха 21 июня и оранжевого уровня опасности (здесь подробнее) Госавтоинспекция настоятельно рекомендует метеозависимым и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями водителям отказаться от поездок, которые не связаны с острой необходимостью. Если отказаться нельзя — брать с собой необходимые лекарства.

За рулем долго в такую жару не стоит находиться даже здоровым людям, отметили в ГАИ. Среди рекомендаций водителям: пить больше воды и постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости остановиться в тени, умыться прохладной водой, передохнуть. Стоит помнить, что в жару водители быстрее утомляются, внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается.

Кстати, белорусские транспортники назвали новый маршрут автобусов на Кавказ и Черное море в обход Брянской области.

Мы писали, вот какую погоду на июль-август сулят народные приметы из-за сильной жары в день летнего солнцестояния в Беларуси.

А еще «Минсктранс» объяснил, почему водители общественного транспорта не ждут бегущих за ним пассажиров.