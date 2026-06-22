Полицейские напомнили жителям Самарской области о безопасности на водоемах

Участникам встреч также разъяснили меры пожарной безопасности при отдыхе на природе, основы оказания первой помощи пострадавшим и алгоритм обращения в экстренные службы. Напомним, два мальчика и одна девочка утонули во время купания в Самарской области, СК проводит проверки из-за гибели трех детей.