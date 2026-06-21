В Ростовской области почтили память святого Павла Таганрогского

Напомним, что несколько лет назад в Ростовской области открыли паломнический маршрут «По стопам праведного Павла Таганрогского». Он включает в себя Никольский храм, где покоятся мощи святого, церковь Всех святых, где отпевали старца, а также часовню над его могилой и келью.