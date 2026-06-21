В лесах Калининградской области начался сезон цветения краснокнижной лилии саранки

Отмечается, что растение находится под угрозой исчезновения. Лилия саранка занесена в Красную книгу Калининградской области и многих других регионов России. В Минприроды напоминают, что сбор цветов на букеты и выкопка луковиц для пересадки на дачные участки строго запрещены законом: это нанесёт серьёзный вред лесной экосистеме. «Если во время лесной прогулки вам посчастливится встретить эту царственную красавицу — полюбуйтесь ею, сделайте красивое фото на память и сохраните ей жизнь», — говорится в сообщении.