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В лесах Калининградской области начался сезон цветения краснокнижной лилии саранки

Растение находится под угрозой исчезновения.

В лесах Калининградской области начался сезон цветения краснокнижной лилии саранки. Об этом сообщается на странице регионального Минприроды «ВКонтакте».

«У этого удивительного цветка много поэтичных названий: лилия кудреватая, мартагон и, пожалуй, самое известное в народе — царские кудри. Такое имя растение получило благодаря необычной форме лепестков, которые изящно закручиваются вверх, напоминая благородные локоны», — говорится в публикации.

Это многолетнее луковичное растение с прочным стеблем высотой до 80 сантиметров. Цветки обычно светло-пурпурные с тёмными крапинками. Очень редко в дикой природе можно встретить уникальные экземпляры с чисто-белыми лепестками. Период цветения приходится на июнь-июль.

«“Царские кудри” предпочитают тенистые места с богатой почвой под пологом широколиственных лесов. Растёт лилия небольшими разновозрастными группами и лишь изредка даёт самосев, из-за чего её популяция восстанавливается крайне медленно», — рассказали в Минприроды.

Отмечается, что растение находится под угрозой исчезновения. Лилия саранка занесена в Красную книгу Калининградской области и многих других регионов России. В Минприроды напоминают, что сбор цветов на букеты и выкопка луковиц для пересадки на дачные участки строго запрещены законом: это нанесёт серьёзный вред лесной экосистеме. «Если во время лесной прогулки вам посчастливится встретить эту царственную красавицу — полюбуйтесь ею, сделайте красивое фото на память и сохраните ей жизнь», — говорится в сообщении.

Фото: Минприроды Калининградской области, «ВКонтакте».