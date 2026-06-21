Балтика будет почти как парное молоко: у побережья Калининградской области ждут потепления воды

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни в области сохранится тёплая погода. По предварительным расчётам, к следующим выходным поверхность воды может прогреться до +18…+20, а в первую неделю июля — до +20…+22. Специалисты считают, что шансы на комфортную для купания температуру через неделю выглядят «весьма неплохими».