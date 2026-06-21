Балтика будет почти как парное молоко: у побережья Калининградской области ждут потепления воды

На следующей неделе вода у южного побережья Балтики может заметно потеплеть. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в воскресенье, 21 июня.
По данным Гидрометцентра, сейчас температура моря у побережья региона составляет +15…+17. В районе Балтийска и косы вода прогрелась до +18.
Синоптики отмечают, что в ближайшие дни в области сохранится тёплая погода. По предварительным расчётам, к следующим выходным поверхность воды может прогреться до +18…+20, а в первую неделю июля — до +20…+22. Специалисты считают, что шансы на комфортную для купания температуру через неделю выглядят «весьма неплохими».
Спасатели разрешили купаться сразу на нескольких пляжах морского побережья области. Исключение — Светлогорск: там вывесили красный флаг.