В Михайловке под Волгоградом на два дня отключат телевидение и радио

С 10:00 до 17:00 в эти дни возможны кратковременные отключения пакетов РТРС-1, РТРС-2, а также радиопрограмм «Радио России». Специалисты будут временно отключать оборудование для проведения технических мероприятий, которые согласовали с вещателями.