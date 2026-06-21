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Волгоград сменит название на Сталинград на сутки

Это произойдет завтра, 22 июня 2026 года.

Волгоград на сутки вернет историческое название Сталинград 22 июня 2026 года. В Волгограде заменят дорожные таблички на въездах в город, приурочив это к Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны.

Таблички с названием «Сталинград» установят на въездах по федеральным трассам «Сызрань — Саратов — Волгоград» на улице Шурухина, «Волгоград — Каменск-Шахтинский» на улице Неждановой, Р-22 «Каспий» на улице Исторической, а также на региональной трассе Р-221 и других направлениях.

22 июня отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Волгоград возвращает историческое имя Сталинград в памятные даты, связанные с историей города.

Всего название Сталинград используется девять раз в году. Среди этих дат — 2 февраля, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 19 ноября и другие памятные дни. В эти даты на въездах в город меняются обозначения.

Ранее сообщалось, что частицу Вечного огня с Мамаева кургана отправили в столицу.