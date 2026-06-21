Женщины всего лишь хотят качественную спецодежду и правильные лекарства

Представим, что я доехала на ней до аптеки. Лекарства долго испытывали исключительно на мужчинах, а женщин обходили стороной: у нас же цикл, гормональные качели и возможность забеременеть, какая уж тут чистота эксперимента. В результате мы принимаем препараты, протестированные на условном 70-килограммовом мужчине, и врачи иногда искренне удивляются, почему организм реагирует не по учебнику. Даже классический инфаркт у нас часто маскируется под усталость и тошноту, а хватание за сердце — мужская тема. Добавьте к этому, что женская физиология в учебниках до сих пор подается как небольшое отклонение от нормы, и вам станет не по себе. Женщина — отклонение от нормы, серьезно?