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В Башкирии пройдет турпрограмма для старшего поколения «Белорусская неделя»

Жителям в возрасте 55+ предлагают посетить Минск, комплекс «Хатынь» и другие знаковые достопримечательности.

Туристическая программа «Белорусская неделя» стартует 24 июня в Башкортостане в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве предпринимательства и туризма республики.

Мероприятие — часть проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм». Программа ориентирована на людей в возрасте от 55 лет и позволяет им посетить знаковые достопримечательности Белоруссии. Часть стоимости поездки субсидируется из республиканского бюджета.

«Проект “Башкирско-белорусское долголетие” дает возможность людям старшего возраста путешествовать и получать новые впечатления. Программа реализуется в республике уже не первый год. Мы намерены и дальше развивать это направление, поддерживая дружбу наших народов», — отметила министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина.

Программа тура включает посещение Минска, музейного комплекса старинных народных ремесел «Дудутки», Мирского и Несвижского замков, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также мемориального комплекса «Хатынь». Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте проекта и забронировать тур.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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