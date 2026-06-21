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Путин наградил медалью волгоградского железнодорожника

Президент России наградил медалью «За развитие железных дорог» железнодорожника из Волгоградской области.

Президент России наградил медалью «За развитие железных дорог» железнодорожника из Волгоградской области. Государственная награда за заслуги в области железнодорожного транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоена Александру Махонину, говорится в президентском указе.

Александр Махонин является электромехаником Петроввальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Приволжской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «Российские железные дороги».

Фото из архива V102.RU.

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