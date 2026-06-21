Путин наградил медалью волгоградского железнодорожника

Президент России наградил медалью «За развитие железных дорог» железнодорожника из Волгоградской области. Государственная награда за заслуги в области железнодорожного транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоена Александру Махонину, говорится в президентском указе.
Александр Махонин является электромехаником Петроввальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Приволжской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «Российские железные дороги».
Фото из архива V102.RU.
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