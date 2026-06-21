«Рок ради жизни — 2026»: в Пионерском прошёл юбилейный благотворительный фестиваль

В субботу, 20 июня, на набережной Пионерского прошел XV благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» (0+). В первый действительно жаркий день этого лета площадка собрала сотни любителей рок-музыки, косплея и просто отдыха у моря.
Гостей ждали выступления музыкантов из Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы, ярмарка мастеров и благотворительный аукцион, на котором разыгрывали авторскую картину, винтажное кресло, мотошлем, кастомный велосипед и другие лоты. Все собранные средства направят на строительство и оснащение первого в Калининградской области детского хосписа «Дом Фрупполо».
Вечером на сцену вышли El Rodriguez, группа «Наконечный», а завершилось мероприятие трибьют-шоу MUSE от «Ялта Бэнд». О том, как прошел фестиваль, — в фоторепортаже «Нового Калининграда».
Фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград».