На Москворецкой набережной в столице обновили асфальт

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на Москворецкой набережной в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году организованы работы на Кремлевском кольце, там отремонтируем шесть участков. Ремонт на одном из них — Москворецкой набережной — уже завершен, на участке протяженностью более 1 километра заменили свыше 22 тысяч “квадратов” асфальта», — отметил Петр Бирюков.
Ремонт дорожного покрытия на Москворецкой набережной проводили преимущественно в ночное время, когда машин меньше всего. В работах были задействованы 115 человек и 65 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки и самосвалы. На участке заменили покрытие, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.