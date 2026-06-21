На Москворецкой набережной в столице обновили асфальт

«Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году организованы работы на Кремлевском кольце, там отремонтируем шесть участков. Ремонт на одном из них — Москворецкой набережной — уже завершен, на участке протяженностью более 1 километра заменили свыше 22 тысяч “квадратов” асфальта», — отметил Петр Бирюков.