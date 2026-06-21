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Нижегородские медики спасли карьеру волейболиста из Луганска

Нигде, кроме Нижнего Новгорода, такие операции в России не делают.

Нижегородские врачи помогли спасти спортивную карьеру молодого волейболиста из Луганска. Об этом сообщает канал «Бокал прессека».

Как оказалось, у молодого спортсмена возник постоянный подвывих голеностопа. Это является довольно распространенной проблемой среди спортсменов и обычных людей. Однако тренироваться с такой травмой крайне неудобно.

— Спасти может операция Artrobrostrom, кроме Нижнего в России такие вмешательства больше нигде не выполняются, — говорится в сообщении. — Поэтому случился медицинский туризм из Луганска в Нижний.

В настоящее время операция уже завершена. Молодой спортсмен находится на реабилитации.

— Мы работаем через два небольших прокола под контролем камеры. Сустав полностью видно, укрепление точечное, а восстанавливается пациент в разы быстрее, — сообщил травматолог Алексей Крупко.

Напомним, ранее мы писали, что 18 межрайонных медицинских центров создадут в Нижегородской области. Создание кластеров позволит обеспечить близость профильных специалистов к жителям. Во многих населенных пунктах региона не хватает количества жителей для того, чтобы у ЦРБ была полноценная ставка для врача узкой специальности. Укрупненное медучреждение может взять на работу сразу несколько таких специалистов.