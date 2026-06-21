Нижегородские медики спасли карьеру волейболиста из Луганска

Напомним, ранее мы писали, что 18 межрайонных медицинских центров создадут в Нижегородской области. Создание кластеров позволит обеспечить близость профильных специалистов к жителям. Во многих населенных пунктах региона не хватает количества жителей для того, чтобы у ЦРБ была полноценная ставка для врача узкой специальности. Укрупненное медучреждение может взять на работу сразу несколько таких специалистов.