Почти 3 тыс. работодателей Курской области поучаствовали в опросе о кадрах

Всероссийский опрос работодателей о перспективной потребности в кадрах прошел в России с 1 апреля по 15 июня при поддержке нацпроекта «Кадры». К мероприятию присоединилась Курская область, сообщили в комитете по труду и занятости населения региона.
В опросе приняли участие около 2,7 тыс. работодателей области — предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, включая малый бизнес. Из них 24,7% респондентов — сфера образования, 15,1% — обрабатывающие производства, по 8% пришлось на сельское и лесное хозяйства и на сферу торговли и авторемонта. На основе данных из опроса и актуальных показателей до 1 ноября будет сформирован региональный прогноз кадровой потребности экономики до 2033 года.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.