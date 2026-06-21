Почти 3 тыс. работодателей Курской области поучаствовали в опросе о кадрах

В опросе приняли участие около 2,7 тыс. работодателей области — предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, включая малый бизнес. Из них 24,7% респондентов — сфера образования, 15,1% — обрабатывающие производства, по 8% пришлось на сельское и лесное хозяйства и на сферу торговли и авторемонта. На основе данных из опроса и актуальных показателей до 1 ноября будет сформирован региональный прогноз кадровой потребности экономики до 2033 года.