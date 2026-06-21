Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский садовник рассказал, как из травы приготовить простые и действенные удобрения для грядок — «бродиловку» и «компостный чай»

Белорусский садовник назвал простые и универсальные рецепты удобрения из травы.

Источник: Комсомольская правда

Из скошенной и выполотой на дачном участке травы и сорняков садовник Дмитрий Кастрицкий в эфире телеканала ОНТ посоветовал приготовить два простых и универсальных удобрения для грядок — «бродиловку» и «компостный чай».

Для «бродиловки» подходит любая трава, но предпочтительнее одуванчик, крапива, лопух и сныть, которые богаты микроэлементами. Скошенную траву положить в ведро либо в бочку, наполнив ее примерно наполовину, а затем залить водой. Бродит «бродиловка», в которой много азота, пять дней. Потом удобрение разводится в пропорции 1 к 9 (1 часть «бродиловки» и 9 частей воды), и этой смесью поливают растения раз в 7−10 дней.

Что касается "компостного чая, то тут тоже все проще. Скошенной травой набивается плотный черный мусорный пакет, завязывается, а затем в нем пробиваются небольшие дырки. Этот пакет с травой можно оставить на участке. За семь дней трава превращается в темную густую массу. Ею нужно на треть заполнить 10-литровое ведро, добавить воды, размешать и удобрение готово.

«Томаты, огурцы, кабачки и перец — все хорошо откликаются на внесение такого вида удобрений», — подчеркнул Дмитрий Катрицкий.

Кстати, вот какую погоду на июль-август сулят народные приметы из-за сильной жары в день летнего солнцестояния в Беларуси.

А еще владельцы клубничных плантаций назвали закупочную цену у оптовиков в Беларуси — сравните с рыночной.

Мы писали, что в Беларуси играют в экстремальный болотный футбол.