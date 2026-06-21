Белорусский садовник рассказал, как из травы приготовить простые и действенные удобрения для грядок — «бродиловку» и «компостный чай»

Для «бродиловки» подходит любая трава, но предпочтительнее одуванчик, крапива, лопух и сныть, которые богаты микроэлементами. Скошенную траву положить в ведро либо в бочку, наполнив ее примерно наполовину, а затем залить водой. Бродит «бродиловка», в которой много азота, пять дней. Потом удобрение разводится в пропорции 1 к 9 (1 часть «бродиловки» и 9 частей воды), и этой смесью поливают растения раз в 7−10 дней.