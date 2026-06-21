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Юные футболисты Академии «Факел» дважды обыграли костромичей

Воронежцы забили по два мяча в каждом из поединков.

Источник: АиФ Воронеж

На матчи 12-го тура Юношеской футбольной лиги зоны Центр в Воронеж 21 июня приехали команды возрастных категорий U-15 и U-16, представляющие костромскую СШ имени Георгия Ярцева. Первыми на поле стадиона «Локомотив» в Отрожке померились силами более юные мастера, и победу 2:0 одержали хозяева. Голы забили Просветов и Михайлов.

В возрастной категории «до 16» борьба получилась более упорной, тем не менее мячи Халаимова и Сухомлинова обеспечили «Факелу» победу 2:1.

На следующей неделе огнеопасным предстоят гостевые поединки с белгородской СШОР № 1.