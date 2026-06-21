Юные футболисты Академии «Факел» дважды обыграли костромичей

На матчи 12-го тура Юношеской футбольной лиги зоны Центр в Воронеж 21 июня приехали команды возрастных категорий U-15 и U-16, представляющие костромскую СШ имени Георгия Ярцева. Первыми на поле стадиона «Локомотив» в Отрожке померились силами более юные мастера, и победу 2:0 одержали хозяева. Голы забили Просветов и Михайлов.