Юные футболисты Академии «Факел» дважды обыграли костромичей

На матчи 12-го тура Юношеской футбольной лиги зоны Центр в Воронеж 21 июня приехали команды возрастных категорий U-15 и U-16, представляющие костромскую СШ имени Георгия Ярцева. Первыми на поле стадиона «Локомотив» в Отрожке померились силами более юные мастера, и победу 2:0 одержали хозяева. Голы забили Просветов и Михайлов.
В возрастной категории «до 16» борьба получилась более упорной, тем не менее мячи Халаимова и Сухомлинова обеспечили «Факелу» победу 2:1.
На следующей неделе огнеопасным предстоят гостевые поединки с белгородской СШОР № 1.