Три чиновника и глава воронежского водоканала удостоились президентских наград

Внимания со стороны главы государства с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» удостоились министр финансов Надежда Сафонова, министр региональной безопасности Игорь Попов и министр дорожной деятельности Максим Оськин. Также награду получил Сергей Болгов, но явно не за работу во главе водоканала (он его возглавил 21 мая этого года), а за достижения у руля региональной инспекции госстройнадзора, которую он возглавлял почти 5,5 лет. Любопытно, что в указе не фигурирует его должность.