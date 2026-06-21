Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три чиновника и глава воронежского водоканала удостоились президентских наград

Соответствующий указ подписал президент Путин.

Источник: Комсомольская правда

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили трех министров правительства Воронежской области и генерального директора ООО «РВК-Воронеж». Указ президент РФ Владимира Путина размещен 21 июня на федеральном портале официального опубликования правовых актов.

Внимания со стороны главы государства с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» удостоились министр финансов Надежда Сафонова, министр региональной безопасности Игорь Попов и министр дорожной деятельности Максим Оськин. Также награду получил Сергей Болгов, но явно не за работу во главе водоканала (он его возглавил 21 мая этого года), а за достижения у руля региональной инспекции госстройнадзора, которую он возглавлял почти 5,5 лет. Любопытно, что в указе не фигурирует его должность.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.