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Главные события недели 15−21 июня в Черноземье

Суд в Курске приговорил участника ЧВК «Ястреб» к пяти годам за пытки военкора.

Суд в Курске приговорил участника ЧВК «Ястреб» к пяти годам за пытки военкора.

На политическом форуме «Антициклон» в Воронеже обсудили разные подходы к дипломатии.

Как стало известно «Ъ-Черноземье», новый проект терм на набережной в Воронеже за 1,7 млрд рублей может оказаться не единственным на рынке.

Два университета Черноземья исключили из рейтинга лучших в стране.

Новгородские бизнесмены готовятся к строительству фабрики мороженого в липецкой ОЭЗ, «Ъ-Черноземье» стали известны подробности проекта.

Будущий глава прокуратуры Воронежской области Сергей Филипенко выступил перед сенаторами.

Аэропорты Черноземья нарастили убытки в ожидании возобновления полетов.

Экс-сотрудница Сбербанка в Воронеже получила 3,5 года за хищения у банкротов.

Торгово-офисный комплекс в центре Курска выставили на продажу за 166 млн рублей.

В Воронеже четвертый год подряд не будет общегородского выпускного.

33 активиста в Курске обжалуют ограничение на участие слушателей в заседаниях суда.

Воронежский дорожник хочет открыть склад Ozon под Тамбовом за 920 млн рублей в 2027 году.

В Липецкой области остановился банкротящийся пивзавод «Панкрат».

Александр Шуваев рассказал, как получил предложение стать белгородским губернатором.

Власти признали, что на ряде заправок в Липецкой области не хватает бензина.

В Орле начали реформу по передаче общественного транспорта с городского на областной уровень.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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