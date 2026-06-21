Главные события недели 15−21 июня в Черноземье

Суд в Курске приговорил участника ЧВК «Ястреб» к пяти годам за пытки военкора.
На политическом форуме «Антициклон» в Воронеже обсудили разные подходы к дипломатии.
Как стало известно «Ъ-Черноземье», новый проект терм на набережной в Воронеже за 1,7 млрд рублей может оказаться не единственным на рынке.
Два университета Черноземья исключили из рейтинга лучших в стране.
Новгородские бизнесмены готовятся к строительству фабрики мороженого в липецкой ОЭЗ, «Ъ-Черноземье» стали известны подробности проекта.
Будущий глава прокуратуры Воронежской области Сергей Филипенко выступил перед сенаторами.
Аэропорты Черноземья нарастили убытки в ожидании возобновления полетов.
Экс-сотрудница Сбербанка в Воронеже получила 3,5 года за хищения у банкротов.
Торгово-офисный комплекс в центре Курска выставили на продажу за 166 млн рублей.
В Воронеже четвертый год подряд не будет общегородского выпускного.
33 активиста в Курске обжалуют ограничение на участие слушателей в заседаниях суда.
Воронежский дорожник хочет открыть склад Ozon под Тамбовом за 920 млн рублей в 2027 году.
В Липецкой области остановился банкротящийся пивзавод «Панкрат».
Александр Шуваев рассказал, как получил предложение стать белгородским губернатором.
Власти признали, что на ряде заправок в Липецкой области не хватает бензина.
В Орле начали реформу по передаче общественного транспорта с городского на областной уровень.