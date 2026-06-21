В Калининграде машина врезалась в грузовик и отлетела в другую легковушку

Авария произошла около 9:35. Легковушка, за рулём которой была женщина 1972 года рождения, выезжала с прилегающей территории на главную дорогу. После столкновения с грузовиком «француза» отбросило на ещё одну машину той же марки. Пострадала пассажирка первого Renault, её с травмами отправили в больницу. Инспекторы проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.