Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде машина врезалась в грузовик и отлетела в другую легковушку

В аварии на Совхозной пострадала пассажирка.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Совхозной Renault столкнулся с грузовиком Foton с полуприцепом. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в воскресенье, 21 июня.

Авария произошла около 9:35. Легковушка, за рулём которой была женщина 1972 года рождения, выезжала с прилегающей территории на главную дорогу. После столкновения с грузовиком «француза» отбросило на ещё одну машину той же марки. Пострадала пассажирка первого Renault, её с травмами отправили в больницу. Инспекторы проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше