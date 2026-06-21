Объявления о перепродаже бензина будут удалять в интернете

Как бы то ни было, власти держат ситуацию на контроле. Так, в региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что перебоев с поставками топлива на сетевые автозаправочные станции в области нет. В ведомстве уточнили, что временное отсутствие некоторых видов топлива на отдельных АЗС может быть связано с внутренними логистическими процессами компаний-поставщиков.