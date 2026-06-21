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Объявления о перепродаже бензина будут удалять в интернете

Такое решение принято для предотвращения спекуляций на товарах первой необходимости.

Объявления о перепродаже бензина будут удалять в интернете. Компания «Авито» заявила, что снимет с публикации все подобные сообщения на своей платформе.

В telegram-канале сервиса сообщается, что такое решение принято для предотвращения спекуляций на товарах первой необходимости. Новые правила уже вступили в силу, и модерация объявлений запущена.

В компании также отметили, что намерены пересмотреть регламенты и доработать правила в данной категории, вплоть до введения запрета на отдельные действия.

Уже не первую неделю автовладельцы в российских регионах, в том числе в Нижегородской области, сталкиваются с дефицитом топлива. Цены растут, а на некоторых АЗС ограничили его продажу.

Как бы то ни было, власти держат ситуацию на контроле. Так, в региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что перебоев с поставками топлива на сетевые автозаправочные станции в области нет. В ведомстве уточнили, что временное отсутствие некоторых видов топлива на отдельных АЗС может быть связано с внутренними логистическими процессами компаний-поставщиков.

Эксперты, со своей стороны, объясняют почему цены на бензин могут отличаться на разных АЗС.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что федеральные и региональные власти, а также нефтяные компании держат под контролем снабжение регионов необходимым топливом.