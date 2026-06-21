Объявления о перепродаже бензина будут удалять в интернете. Компания «Авито» заявила, что снимет с публикации все подобные сообщения на своей платформе.
В telegram-канале сервиса сообщается, что такое решение принято для предотвращения спекуляций на товарах первой необходимости. Новые правила уже вступили в силу, и модерация объявлений запущена.
В компании также отметили, что намерены пересмотреть регламенты и доработать правила в данной категории, вплоть до введения запрета на отдельные действия.
Уже не первую неделю автовладельцы в российских регионах, в том числе в Нижегородской области, сталкиваются с дефицитом топлива. Цены растут, а на некоторых АЗС ограничили его продажу.
Как бы то ни было, власти держат ситуацию на контроле. Так, в региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что перебоев с поставками топлива на сетевые автозаправочные станции в области нет. В ведомстве уточнили, что временное отсутствие некоторых видов топлива на отдельных АЗС может быть связано с внутренними логистическими процессами компаний-поставщиков.
Эксперты, со своей стороны, объясняют почему цены на бензин могут отличаться на разных АЗС.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что федеральные и региональные власти, а также нефтяные компании держат под контролем снабжение регионов необходимым топливом.