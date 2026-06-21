Магнитная буря до 6 баллов накроет Волгоград до 26 июня

Волгоградцев предупредили о периоде повышенной геомагнитной активности, который может продлиться до 26 июня 2026 года. Специалисты связывают изменения с мощными вспышками на Солнце и прогнозируют усиление магнитных бурь. Об этом сообщают в официальном канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.