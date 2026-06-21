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Авиарейс Нижний Новгород — Сочи задержали на несколько часов

Изначально вылет из Нижнего Новгорода был запланирован на 14:50, но его перенесли на 22:30.

21 июня в Нижнем Новгороде произошла задержка авиарейса в Сочи. Данные об этом отражены на онлайн‑табло аэропорта имени Чкалова.

Речь идёт о рейсе FV‑6644 авиакомпании «Россия». Изначально вылет из Нижнего Новгорода был запланирован на 14:50, но его перенесли на 22:30.

Причиной корректировки расписания стало временное закрытие аэропорта Сочи: в 13:00 воздушную гавань закрыли из‑за угрозы атаки БПЛА. В настоящий момент аэропорт не осуществляет приём и отправку рейсов, поэтому в расписании возможны дальнейшие изменения.

Ранее авиарейс Нижний Новгород — Сухум задержали почти на сутки.

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