В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за грозы

Ранее синоптики также сообщали ТАСС, что предстоящей ночью, которая станет самой короткой ночью в году, на фоне облачности с прояснениями местами по столичному региону также может пройти кратковременный дождь. При этом столбики термометров покажут в мегаполисе от 12 до 14 градусов выше нуля, в Подмосковье — от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ветер прогнозируется западный и северо-западный со скоростью 3−8 м/с.