В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за грозы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя с грозой, которые ожидаются 22 июня. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«Днем в понедельник, 22 июня, ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, желтый погодный уровень», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что осадки прогнозируются при температуре воздуха плюс 23−25 градусов в столице и от плюс 21 до плюс 26 градусов — по области. «При грозе порывы северо-западного ветра могут достигать 15 м/с», — заметили в Гидрометцентре РФ.
Желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, будет действовать до 21:00 мск, начиная с 09:00 мск 22 июня в Подмосковье и с 12:00 мск — в Москве.
Ранее синоптики также сообщали ТАСС, что предстоящей ночью, которая станет самой короткой ночью в году, на фоне облачности с прояснениями местами по столичному региону также может пройти кратковременный дождь. При этом столбики термометров покажут в мегаполисе от 12 до 14 градусов выше нуля, в Подмосковье — от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ветер прогнозируется западный и северо-западный со скоростью 3−8 м/с.