В Ростовской области утвердили сроки охоты на сезон 2026−2027 годов

Особые сроки предусмотрены для зайца-русака. При использовании борзых собак охота будет разрешена с 17 октября по 10 января, без собак — с 7 ноября по 31 января. На лисицу, корсака и енотовидную собаку можно охотиться с ноября до конца февраля. Самый продолжительный сезон установлен для волка и шакала — с 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года.