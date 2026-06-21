Хамса должна помочь бороться с медузами в Азовском море

Как считает кандидат биологических наук Сергей Дудкин, регулировать популяцию гребневиков в Азовском море можно с помощью разведения хамсы. Об этом он рассказал на всероссийском научном конгрессе в ЮНЦ РАН в Ростове.
По словам учёного, на слова которого ссылается издание Donnews., быстрый рост популяции медуз в Азовском море в 2019 году вызван не только повышением уровня солёности воды, но и с чрезмерным выловом хамсы в 2015—2019 годах.
Для борьбы с медузами может подойти хамса. Биологически эта рыба намного прогрессивнее. Благодаря подвижности, стаи рыб становятся настоящей живой сеткой, выцеживая планктон из воды. Поэтому хамса не проиграет в борьбе за пищу.
При этом рекреационный потенциал Азовского моря получает огромный ущерб от «цветения» медуз. Из-за этого сфера туризма каждый год теряет 300−600 млрд рублей.
Также медузы забивают и выводят из строя орудия ловли. Практически добыча рыбы в море блокируется с июля по декабрь.
Для роста популяции хамсы в Азовском море Сергей Дудкин предложил ввести ограничения на промысел этой рыбы.