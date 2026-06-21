Двое молодых нижегородцев могут отправиться в арктическую экспедицию

Ребята вышли в финал международного проекта «Ледокол знаний», который объединил школьников и студентов из разных стран. На отборочных этапах конкурсанты сначала представили свои выступления по заданным темам перед членами жюри, а потом продемонстрировали эрудицию в интеллектуальном турнире.