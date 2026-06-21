Двое молодых нижегородцев могут отправиться в арктическую экспедицию

Двое молодых жителей Нижегородской области — Евгений Богдашов из Заволжья и Евгений Шишкин из Нижнего Новгорода — могут стать участниками экспедиции к Северному полюсу. Путешествие планируется на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Об этом проинформировала пресс‑служба «Росатома».
Ребята вышли в финал международного проекта «Ледокол знаний», который объединил школьников и студентов из разных стран. На отборочных этапах конкурсанты сначала представили свои выступления по заданным темам перед членами жюри, а потом продемонстрировали эрудицию в интеллектуальном турнире.
Евгений Богдашов (Нижний Новгород) выступил в треке «Искатель» в паре с Марией Акентьевой из Перми. Евгений Шишкин (Нижний Новгород) вошёл в трек «Мастер» вместе с Ильшатом Зайнетдиновым из Республики Башкортостан.
Заключительный этап проекта пройдёт в Москве: участников разделят на 16 команд, которые поучаствуют в финальных испытаниях — дебатах. Победители отправятся в седьмую арктическую экспедицию уже в августе 2026 года.
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