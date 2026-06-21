Скрипач Вадим Репин выступил на концерте «шекспировской» музыки в Воронеже

Одно из главных музыкальных событий Платоновского фестиваля-2026 состоялось 20 июня в Воронежском театре оперы и балета. Большой симфонический оркестр имени П. Чайковского соединил сочинения на темы «Гамлета» и «Ромео и Джульетты», а всемирно известный солист Вадим Репин сыграл сложнейший скрипичный концерт Шостаковича.
Программу подобрали к двум композиторским юбилеям, которые отмечаются в этом году: 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летию Дмитрия Шостаковича. В представлении широкой публики оба эти автора до сих пор относятся к категории «современной музыки», которую считают трудной для понимания. Поэтому классику ХХ века в обычных концертах нередко сочетают с произведениями эпохи романтизма. Впрочем, когда выступают именитые исполнители и коллективы, слушатель не так боязлив.
В воронежском вечере виртуозный, но непростой для восприятия ля-минорный концерт Шостаковича (его часто называют симфонией для скрипки с оркестром за внушительный объем и глубину) хитро обрамили яркой программной музыкой к драмам Шекспира. Три эпизода к кинофильму Григория Козинцева «Гамлет» настроили на волну Шостаковича, а сюита из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» дала возможность выдохнуть в финале.
— Редакция не авторская. У композитора все сюиты из «Ромео и Джульетты» длятся не более 30 минут, а мне хотелось сделать вариант на целое отделение концерта. Из всей музыки к балету я выбрал то, что относится к центральным персонажам. Там нет «Смерти Тибальда», которую все знают, и некоторых других номеров. Но есть непосредственная характеристика Ромео и Джульетты и все, что происходит вокруг них, — пояснил «РГ» главный дирижер БСО Арсентий Ткаченко.
Фото: Никита Пауков / Дирекция Платоновского фестиваля.
Небольшие фрагменты, понятный сюжет, узнаваемые мотивы дали публике возможность подготовиться к «восхождению на Эверест» вместе с Вадимом Репиным.
— Скрипичный концерт Шостаковича № 1 — один из величайших концертов вообще в истории, в музыке ХХ века. Для исполнителя он трудный, сыграть четыре ноты подряд на нашем инструменте — это очень сложно. Но для меня это одно из самых любимых произведений, абсолютно фантастическое. Порой мне кажется, что оно было нашептано Дмитрию Дмитриевичу свыше, — признался солист. — Когда мы репетировали, то определили, что первую часть надо играть так, чтобы к концу все заснули. Скерцо там типичное, пассакалья — гениальная, одна из самых трогательных, что были когда-либо написаны, глубокая и трагическая. Ну, а в финале такая бесконтрольная радость — наверное, как 9 мая, когда закончилась Вторая мировая. Мне кажется, такой там посыл.