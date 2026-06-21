Скрипач Вадим Репин выступил на концерте «шекспировской» музыки в Воронеже

— Скрипичный концерт Шостаковича № 1 — один из величайших концертов вообще в истории, в музыке ХХ века. Для исполнителя он трудный, сыграть четыре ноты подряд на нашем инструменте — это очень сложно. Но для меня это одно из самых любимых произведений, абсолютно фантастическое. Порой мне кажется, что оно было нашептано Дмитрию Дмитриевичу свыше, — признался солист. — Когда мы репетировали, то определили, что первую часть надо играть так, чтобы к концу все заснули. Скерцо там типичное, пассакалья — гениальная, одна из самых трогательных, что были когда-либо написаны, глубокая и трагическая. Ну, а в финале такая бесконтрольная радость — наверное, как 9 мая, когда закончилась Вторая мировая. Мне кажется, такой там посыл.