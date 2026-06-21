Нефтяной проход снова под замком: Иран назвал условия открытия Ормузского пролива

Иран будет держать Ормузский пролив закрытым, пока Израиль не прекратит удары по Ливану, а США не разблокируют средства Тегерана и не снимут ограничения на продажу нефти. Об этом со ссылкой на агентство Tasnim пишет РИА Новости в воскресенье, 21 июня.