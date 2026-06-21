Что приготовили в Волгоградской области ко Дню молодёжи?

Празднование Дня молодёжи-2026 27 июня в единой всероссийской концепции «Мечта. Гордость. Единство».
Волгоградская область присоединяется к всероссийскому празднованию Дня молодёжи-2026. Гостей ждут тематические и интерактивные зоны, концерт, дискотека, а самые активные участники получат подарки.
Площадка «Мечта» объединит уличные культуры, знакомство с деятельностью студенческих отрядов, мастер-классы и интерактивы от «Движения Первых». На площадке «Гордость» пройдут Урок мужества, квиз, выставка «Герои СВО» от центра «ВОИН», спортивные состязания, зона начальной военной подготовки и мастер-классы по управлению БПЛА. Площадка «Единство» предложит тематический квиз, народные мастер-классы, интерактивную лекцию о ценностях, национальные подворья с дегустацией плова, а также работу Международного клуба дружбы — здесь можно будет подписать открытку на арабском языке.
Кроме того, гостей ждут локации платформы Добро.РФ, волонтёров-медиков и экоактивистов. Запланированы мастер-классы по первой помощи и донорству костного мозга, проект «Создано молодыми» от Росмолодёжь. Предпринимай.
Все мероприятия Дня молодёжи-2026 реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Чтобы стать участником праздника, необходимо подать заявку через чат-бот или на сайте ФГАИС «Молодежь России». Начало — в 17:00. 12+