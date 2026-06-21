Упал с лестницы. Дмитрий Дибров вновь оказался в центре внимания

«Друзья, вижу все вопросы про здоровье Димы и про то, что с ним случилось ночью. Я находилась в это время в долгом перелёте, поэтому о случившемся узнала уже на пересадке и сразу же связалась с Димой. Сейчас он находится в больнице под наблюдением профессионалов. Всё будет хорошо», — прокомментироваа инцидент экс-супруга Диброва Полина.