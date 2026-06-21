Упал с лестницы. Дмитрий Дибров вновь оказался в центре внимания

Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Дибров вновь оказался в центре внимания. Повод — не самый радостный: отдыхая в одном из развлекательных заведений он упал с лестницы и разбил голову. Скорая помощь увезла телеведущего в бессознательном состоянии.
В последнее время Дмитрий Александрович и его бывшая жена Полина Диброва стали постоянными героями федеральных новостей. Почему это происходит, попытался разобраться rostov.aif.ru.
Зато как погулял.
Известный шоумен Дибров был госпитализирован медиками «скорой» после того, как упал с лестницы и разбил голову в одном из увеселительных заведений. Об этом сообщили федеральные СМИ.
Казалось бы, ничего не предвещало беды. Но шоумена угораздило упасть с лестницы, разбить голову и потерять сознание. Ему вызвали «скорую».
Предварительно, у Диброва подозрение на перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Rostov.aif.ru продолжит следить за развитием событий.
«Друзья, вижу все вопросы про здоровье Димы и про то, что с ним случилось ночью. Я находилась в это время в долгом перелёте, поэтому о случившемся узнала уже на пересадке и сразу же связалась с Димой. Сейчас он находится в больнице под наблюдением профессионалов. Всё будет хорошо», — прокомментироваа инцидент экс-супруга Диброва Полина.
Сложный год.
Прошлый год для известного телеведущего Дмитрия Диброва выдался непростым. Сначала громкий развод с супругой Полиной, за которым пристально следили любители светской хроники, и полный распад семьи, над созданием которой ростовчанин трудился ни один год. А чуть позже произошёл скандал деликатного характера, когда один эпизод едва не перечеркнул всю многолетнюю успешную карьеру Диброва.
Бывшей супруге Дмитрия Полине тоже пришлось несладко. Именно она была инициатором развода после 16 лет брака. Испытали жизненные трудности ещё два участника любовного квадрата: бизнесмен Роман Товстик, к которому женщина ушла от Диброва, и его бывшая жена Елена. Последняя настолько тяжело переживала разрыв с мужем, что даже отправила ему письмо, якобы написанное её собственной кровью.
А всё начиналось, как в сказке. В 2007 году Дмитрий Дибров приехал в свой родной Ростов-на-Дону на конкурс красоты. Здесь он обратил внимание лишь на одну модель — 17-летнюю Полину Наградову. Позже в своих интервью Дмитрий Александрович говорил, что он сразу увидел в ней мать будущих детей.
Дмитрий устроил свидание, которое проходило под присмотром директора модельного агентства, ведь девушка тогда была несовершеннолетней. Но тогда так ничего не произошло. Возлюбленная просто испугалась. И только спустя время согласилась выйти замуж за Диброва, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. В браке у пары родилось трое сыновей: Александр, Фёдор и Илья.
Семья Дибровых подружилась с соседями — многодетными Товстиками. Предприниматель Роман Товстик и его супруга Елена, с которой он вместе поднимал бизнес с нуля, воспитывали шестерых детей. Две семьи вместе ездили в отпуск, отмечали дни рождения. А Полина даже стала крёстной одного из детей Романа.
Неужели развод.
Но вот в 2025 году поползли слухи о грядущем разводе супругов Дибровых. Они долго отрицали эту новость. Позже стало известно, что Полина ушла к близкому другу семьи Роману Товстику. И хотя чета Дмитрия и Полина продолжала молчать, а своими комментариями активно начали делиться публичные персоны.
И вот ошеломляющая новость: 25 сентября в судебном участке № 163 Одинцовского района столицы поставили точку в бракоразводном процессе пары. Бывшие супруги заявили журналистам, что намерены сохранить доброжелательные, дружеские отношения.
Что касается нажитого за эти годы имущества, то его разделили мирно, вилла на Рублёвке осталась у Диброва (она была куплена до брака), а дети живут с матерью, хотя отец сохраняет полное право на общение.
И совсем иначе всё сложилось у Товстиков. Елена Товстик в ток-шоу Андрея Малахова назвала уход Романа предательством. В эфире федерального канала она вспоминала, как бросила учёбу, как питалась лапшой быстрого приготовления, чтобы вкладывать в бизнес последние деньги. А он в ответ хочет забрать детей и имущество.
Новая женщина Диброва.
Что же касается шоумена Дмитрия Диброва, то после развода с Полиной он попал в неприятный скандал весьма деликатного характера: его запечатлели на видео с расстёгнутыми брюками. Сначала звезда экрана не комментировал ситуацию, но через некоторое время на стриме он заявил, что стал жертвой мошенников. И что с него потребовали некую сумму, чтобы не размещать это видео. Какую именно Дмитрий не уточнил.
Позже Дибров появился на публике с новой избранницей. Ею оказалась 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева. Казалось бы, наконец-таки, прервётся череда происшествий, но не тут-то было…