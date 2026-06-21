Ничья и победа над «Уфой»: юниоры «Пари НН» провели игры в ЮФЛ Приволжье

Особенно напряженным получился первый матч между командами 2011 г. р. (U-15). Гости открыли счет в первом тайме — 1:0. Зато во второй половине встречи нижегородцы сумели взвинтить темп и прижать «Уфу» к своим воротам. Натиск завершился точным ударом после углового — 1:1. Уфимцы по-прежнему остаются выше нас в турнирной таблице, но «Пари НН» также продолжает борьбу за лидерство.