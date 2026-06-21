Ничья и победа над «Уфой»: юниоры «Пари НН» провели игры в ЮФЛ Приволжье

Футболисты «Пари НН» принимали на домашнем поле соперников из «Уфы» в рамках первенства ЮФЛ Приволжье 21 июня.
Особенно напряженным получился первый матч между командами 2011 г. р. (U-15). Гости открыли счет в первом тайме — 1:0. Зато во второй половине встречи нижегородцы сумели взвинтить темп и прижать «Уфу» к своим воротам. Натиск завершился точным ударом после углового — 1:1. Уфимцы по-прежнему остаются выше нас в турнирной таблице, но «Пари НН» также продолжает борьбу за лидерство.
Игра между юниорами 2010 г. р. (U-16) также началась неудачно для нижегородцев: гости первыми забили — 1:0. Но после перерыва «Пари НН» сумел отправить в ворота соперников четыре безответных мяча — 4:1.
Добавим, что в перерыве второй игры состоялось награждение призеров конкурса «Наш Пари НН», они получили заслуженные призы.