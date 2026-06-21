В Брянске пройдет занятие по автоматизации бизнеса с помощью ИИ

Занятие по автоматизации бизнеса с помощью ИИ-инструментов состоится в Брянске 3 июля. Его организуют при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре оказания услуг «Мой бизнес».
Перед слушателями выступит эксперт. Он продемонстрирует, как нейросети генерируют тексты, изображения и видео, как создать систему круглосуточной контент‑автоматизации. Также участники занятия выяснят, как самостоятельно запускать чат‑ботов. В финале трехчасовой встречи каждый слушатель получит пошаговый план внедрения ИИ‑инструментов в свой бизнес, чек‑лист «5 процессов для первой автоматизации» и шаблоны промптов для нейросетей. Участие в занятии бесплатное, но необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.