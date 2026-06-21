Магнитные бури ожидают нижегородцев в конце июня

Напомним, ранее мы писали, что самым теплым днем на этой неделе станет понедельник, 22 июня. В этот день воздух прогреется до +24 градусов. В ночные часы будет прохладнее — столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов. При этом ясная погода время от времени будет сменяться облаками.