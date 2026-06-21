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Магнитные бури ожидают нижегородцев в конце июня

Уровень магнитных возмущений достигнет четырех баллов.

Источник: Комсомольская правда

В конце июня нижегородцев ожидает затяжная магнитная буря. Уже вечером 23 июня уровень магнитных возмущений достигнет четырех баллов. Об этом сообщается на сайте my-calend.ru.

— Уровень магнитных возмущений, достигнув четырех баллов, соответствует уровню малой магнитной бури, — говорится в пояснении. — Такой уровень магнитных возмущений продлится до вечера 27 июня.

Напомним, ранее мы писали, что самым теплым днем на этой неделе станет понедельник, 22 июня. В этот день воздух прогреется до +24 градусов. В ночные часы будет прохладнее — столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов. При этом ясная погода время от времени будет сменяться облаками.