В Москву поступило более 300 новых автобусов для пригородных направлений

Более 300 новых автобусов для выполнения рейсов по пригородным маршрутам поступило в этом году в парки Мосгортранса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
По словам Максима Ликсутова, новые машины уже курсируют по маршрутам. Рейсы выполняют на разных моделях автобусов: ЛиАЗ «Ситимакс 12», НефАЗ‑5299 в двух модификациях. Все эти машины низкопольные, оснащены кнопками вызова водителя. В общей сложности на пригородных маршрутах курсируют 360 современных автобусов большого и среднего классов.
В 2026-м в парки Мосгортранса по проекту «Москва — область» поступит более 500 таких машин. До конца года планируют запустить свыше 50 новых маршрутов, которые свяжут столицу с Подмосковьем.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.