В Москву поступило более 300 новых автобусов для пригородных направлений

Более 300 новых автобусов для выполнения рейсов по пригородным маршрутам поступило в этом году в парки Мосгортранса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».