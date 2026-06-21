Иваново с бизнес-миссией посетила делегация из Узбекистана

Реверсная бизнес-миссия делегации из Узбекистана состоялась 9−10 июня в Иванове при поддержке нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в областном центре развития предпринимательства и поддержки экспорта.
Так, 9 июня прошли B2B-переговоры, в ходе которых участники обсудили условия поставок, требования к продукции и возможности выхода на маркетплейсы Узбекистана. Во встрече приняли участие более 40 ивановских субъектов малого и среднего предпринимательства.
На следующий день, 10 июня, иностранная делегация посетила производственные площадки ивановских компаний. Гости смогли увидеть процесс изготовления продукции, оценить качество и мощность работы, а также обсудить детали будущих поставок. Особый интерес вызвали производители оборудования для выпуска стройматериалов нового поколения, предприятия мебели и женской одежды.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.