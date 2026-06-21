В Тюмени внедрили систему электронной записи для разбора ДТП

Систему электронной записи для разбора дорожно-транспортных происшествий внедрили в Тюмени, сообщили в департаменте информатизации региона. Развитие таких сервисов отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Так, в пункте разбора ДТП по адресу: ул. Сибирская, д. 4/1 теперь работает система управления электронной очередью. Помещение оснастили информационным терминалом и большим экраном. Посетители пункта могут записаться на прием в конкретную дату и время или пройти по живой очереди.
«Мы работаем над тем, чтобы процесс разбора ДТП стал максимально прозрачным и комфортным. Внедрение электронной системы позволяет отказаться от бумажных носителей и упростить процедуру записи. Сейчас система работает в тестовом режиме, специалисты отслеживают нагрузку и будут корректировать график», — отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.
Также можно обратиться к чат-боту «АвтоПомощник72» в мессенджере «Макс». Он позволяет удаленно записаться на разбор ДТП, где нет пострадавших, а также получить доступ к порталу госуслуг для оформления европротокола. Также бот предоставит информацию, например, о талонах записи и образцах заполнения документов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.