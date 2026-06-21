В Тюмени внедрили систему электронной записи для разбора ДТП

Также можно обратиться к чат-боту «АвтоПомощник72» в мессенджере «Макс». Он позволяет удаленно записаться на разбор ДТП, где нет пострадавших, а также получить доступ к порталу госуслуг для оформления европротокола. Также бот предоставит информацию, например, о талонах записи и образцах заполнения документов.