Три театра Петербурга стали лауреатами премии «Золотая маска»

— Премия «Золотая маска» традиционно считается одной из самых престижных в театральной среде России. Категория «Малая форма» содержит камерные спектакли, где особое акцент уделяется режиссуре и актерской игре. В этом году жюри рассматривало десятки заявок со всей страны, впрочем именно петербургские проекты оказались в центре внимания, — уточняет издание.