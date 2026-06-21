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Нижегородские «Валдаи» и «Метеоры» украсили туристическими символами региона

Новое оформление в честь Ростислава Алексеева и хохломской росписи получили семь скоростных судов.

Нижегородские «Валдаи» и «Метеоры» украсили туристическими символами региона. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.

«Хохлома и Ростислав Алексеев, туристические бренды региона на наших “Валдаях” и “Метеорах”!»— написал глава региона в своем канале в мессенджере МАХ.

Брендирование приурочено двум знаменательным датам — к 110-летию гениального нижегородского конструктора, создателя судов на подводных крыльях и к юбилею Семёновской школы художественной обработки дерева — родины «Хохломской росписи» и бренда «100% настоящая Россия».

Губернатор уточнил, что новое оформление получили семь скоростных судов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в этом году суда «Валдай» и «Метеор» будут курсировать по 18 направлениям: 11 регулярным и 7 экскурсионно-прогулочным маршрутам.