Нижегородские «Валдаи» и «Метеоры» украсили туристическими символами региона. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.
«Хохлома и Ростислав Алексеев, туристические бренды региона на наших “Валдаях” и “Метеорах”!»— написал глава региона в своем канале в мессенджере МАХ.
Брендирование приурочено двум знаменательным датам — к 110-летию гениального нижегородского конструктора, создателя судов на подводных крыльях и к юбилею Семёновской школы художественной обработки дерева — родины «Хохломской росписи» и бренда «100% настоящая Россия».
Губернатор уточнил, что новое оформление получили семь скоростных судов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в этом году суда «Валдай» и «Метеор» будут курсировать по 18 направлениям: 11 регулярным и 7 экскурсионно-прогулочным маршрутам.