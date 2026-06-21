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До 8 лет тюрьмы за подделку медсправок: новый закон вступил в силу

Поддельные медсправки грозят штрафом до 3 млн рублей.

В России вступили в силу поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие ответственность за подделку медицинских справок. Речь идет о справках об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

В Уголовный кодекс добавлена статья 235.2, которая предусматривает наказание за подделку, сбыт и приобретение таких документов. В зависимости от обстоятельств предусмотрены ограничение свободы до трех лет, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет, а также штраф от 0,5 до 1 млн рублей, — пишут «Известия».

Если речь идет о поддельных справках об отсутствии инфекционных заболеваний, наказание строже — до пяти лет лишения свободы и штраф до 1,5 млн рублей.

При использовании интернета, служебного положения или сговора срок может достигать шести лет лишения свободы и штрафа до 2 млн рублей. В случае массового заражения или тяжких последствий максимальное наказание увеличивается до восьми лет и штрафа до 3 млн рублей.

Ранее подобные действия квалифицировались по статье 327 УК РФ, которая предусматривала более мягкое наказание. По данным, приведенным в пояснительных материалах, реальные тюремные сроки по ней назначались лишь в 1% случаев.

Теперь ответственность за подобные нарушения существенно ужесточена.

Ранее сообщалось, что Волгоград изменит название на сутки.