До 8 лет тюрьмы за подделку медсправок: новый закон вступил в силу

В Уголовный кодекс добавлена статья 235.2, которая предусматривает наказание за подделку, сбыт и приобретение таких документов. В зависимости от обстоятельств предусмотрены ограничение свободы до трех лет, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет, а также штраф от 0,5 до 1 млн рублей, — пишут «Известия».