Андрей Бочаров поздравил Владимира Петрова с Днем медработника

Сегодня, 21 июня, в День медицинского работника России в Волгоградской области профессиональный праздник отмечают более 44 тысяч человек, которые трудятся в этой сфере. Андрей Бочаров выразил всем медработникам региона слова благодарности за самоотверженную работу и пожелал всего наилучшего.