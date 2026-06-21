«Минсктранс» прокомментировал негатив из-за «теплых» кнопок для открытия дверей в транспорте

«Во-первых, это эксперимент. С 1 мая мы этот эксперимент начали, и без каких-либо отзывов от наших пассажиров, без обратной связи ни одна система корректно работать не будет. Мы должны получить в том числе и негатив для того, чтобы понять, что людей волнует, что мешает, как улучшить». В целом же, по словам гендиректора «Минсктранса», такой подход к открытию дверей в той же России применяют уже с 2019 года. А нужна она для сохранения температуры в салоне транспорта — прежде всего, сохранения тепла в холодное время года.