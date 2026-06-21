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«Минсктранс» прокомментировал негатив из-за «теплых» кнопок для открытия дверей в транспорте

«Минсктранс» сказал о негативе из-за кнопок открытия дверей в транспорте.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор «Минсктранса» Константин Гололобов сказал в эфире телеканала ОНТ про негатив из-за «теплых» кнопок для открытия дверей в транспорте белорусской столицы.

Признав, что система пока действует не идеально, Гололобов заметил:

«Во-первых, это эксперимент. С 1 мая мы этот эксперимент начали, и без каких-либо отзывов от наших пассажиров, без обратной связи ни одна система корректно работать не будет. Мы должны получить в том числе и негатив для того, чтобы понять, что людей волнует, что мешает, как улучшить». В целом же, по словам гендиректора «Минсктранса», такой подход к открытию дверей в той же России применяют уже с 2019 года. А нужна она для сохранения температуры в салоне транспорта — прежде всего, сохранения тепла в холодное время года.

Еще «Минсктранс» объяснил, почему водители общественного транспорта не ждут бегущих за ним пассажиров, а также, по какой причине цену талона в 1,15 рубля у водителя нельзя округлить.

А вот что происходило в квартире в Минске, куда приезжали люди в защитных костюмах: «Сын хозяйки ночевал в коридоре, запах ужасный, клопы висели на стенах гроздьями».

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли белорусам аномальную жару на неделе с 22 по 28 июня.