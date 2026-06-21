Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП под Осой

Напомним, авария на трассе в Осинском округе унесла жизни двоих молодых людей — 17-летней девушки и 21-летнего юноши. Еще пятеро человек оказались в больнице с травмами.
Прокуратура Осинского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП, которое произошло вечером 20 июня на трассе «Болгары — Юго-Камский — Крылово». В результате аварии есть погибшие и пострадавшие — всех госпитализировали, сейчас им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Надзорное ведомство также взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту ДТП, и его результаты. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.
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