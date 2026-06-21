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В зоне спецоперации погиб 23-летний ростовчанин

Погибший боец был награжден Георгиевским крестом и медалью «За храбрость».

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о гибели в зоне спецоперации 23-летнего ростовчанина Максима Щербакова. Информация об этом появилась в сообществе «Ростов Главный».

Парень начал военную службу в феврале 2023 года, подписал контракт с минобороны России. Он участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской народных Республик. В декабре 2025 года получил множественные осколочные ранения и погиб.

За время службы Максим Щербаков был награжден Георгиевским крестом IV степени и медалью «За храбрость» II степени.

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