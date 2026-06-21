Губернатор поздравил президента ВолгГМУ с Днем медика

22 июня 2026 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он лично связался по телефону с президентом Волгоградского государственного медицинского университета Владимиром Петровым, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссыкой на обладминистрацию.