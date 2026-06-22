Орудийный залп дадут в Новороссийске в День памяти и скорби

В Новороссийске в День памяти и скорби состоится традиционная патриотическая акция «Выстрел памяти». Мероприятие пройдет на городской набережной и будет посвящено подвигу советских солдат, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.
22 июня исполнится 85 лет со дня начала самой кровопролитной войны в истории страны. В память о погибших защитниках Отечества ровно в полдень с борта крейсера-музея Михаил Кутузов произведут орудийный залп.
Организаторы отмечают, что акция призвана сохранить историческую память о поколении победителей, отстоявших свободу и независимость страны ценой собственных жизней.
Жителей и гостей города-героя просят не беспокоиться и сохранять спокойствие во время проведения памятного мероприятия.